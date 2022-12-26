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10:18, 26 декабря 2022 года Владимир Ивановский назначен первым заместителем губернатора Орловской области В региональном правительстве произошло несколько кадровых изменений.









А на должность руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления назначена Екатерина Данилевская.



Такую информацию Андрей Клычков 26 декабря озвучил кадровые изменения, произошедшие в правительстве Орловской области. Так, первым заместителем губернатора стал Владимир Ивановский. Заместителем губернатора и руководителем представительства области при Правительстве РФ назначен Александр Бирюков, ранее он руководил департаментом в Минстрое РФ.А на должность руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления назначена Екатерина Данилевская.Такую информацию озвучил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Ольга СУПОНЕВА





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