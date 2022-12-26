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10:39, 26 декабря 2022 года Несколько домов в Заводском районе Орла 26 декабря остались без отопления Отключения проходят из-за ремонта теплотрассы.









Также сегодня с 9.00 до 15.00 из-за чистки бойлера на Латышских Стрелков 14 и 16 не будет горячей воды. По информации АО "Орелгортеплоэнерго", 26 декабря с 10.00 и до 17.00 без отопления останутся дома по улице Комсомольской № 78, 88, 88а, а также переулок Соляной №2. Причина - ремонтные работы на теплотрассе.Также сегодня с 9.00 до 15.00 из-за чистки бойлера на Латышских Стрелков 14 и 16 не будет горячей воды.





Ольга СУПОНЕВА





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