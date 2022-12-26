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10:42, 26 декабря 2022 года В Орле перевернулся автомобиль скорой помощи Водитель и бригада медиков не пострадали.









- Сотрудники бригады не пострадали, медицинское оборудование исправно, - ДТП случилось вечером накануне, 25 декабря, в районе торгового центра "РИО". Водитель уходил от столкновения, машину занесло и она, налетев на бордюр, кувыркнулась в кювет.- Сотрудники бригады не пострадали, медицинское оборудование исправно, - прокомментировали департаменте здравоохранения Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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