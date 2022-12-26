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12:30, 26 декабря 2022 года Орловские дети вдохновились "Снежными историями" Показ шоу-сказки состоялся в областном центре народного творчества. На него пригласили детей с особенностями здоровья и детей из семей мобилизованных.





В Орловском областном центре народного творчества для детей с особенностями здоровья и детей из семей мобилизованных организовали показ шоу-сказки "Снежные истории". Спектакль на целый час погрузил ребят в атмосферу волшебства. Не обошлось и без подарков. Подробнее - в сюжете Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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