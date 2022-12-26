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11:45, 26 декабря 2022 года

Интернет в поездках в Сочи для орловцев стал еще быстрее

Инженеры МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в популярных туристических зонах к началу зимнего сезона

Инженеры МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в популярных туристических зонах к началу зимнего сезона. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц позволило увеличить емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета.

Модернизация коснулась 98% базовых станций этого частотного диапазона в Сочи. Работы затронули горную агломерацию, а также Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без потери скорости. Оператор перераспределил частоты и расширил спектр, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла на 25%. Помимо этого, специалисты провели дополнительную настройку оборудования для улучшения стабильности соединения при въезде в тоннели.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в крае с начала года отдохнули 16,3 млн человек, это на 5% больше, чем в 2021 г. До конца года турпоток может достичь 17 млн человек, это сопоставимо с рекордным 2019 годом. В зимнем сезоне 2022-2023 гг. турпоток в Краснодарском крае ожидается на уровне прежних лет — порядка 2,5 миллионов человек. В период новогодних праздников средний уровень загрузки черноморских курортов составит 70%, отелей горного кластера — 90-100%.

Абоненты МегаФона в этом году посещали сочинские курорты на 11% чаще, чем годом ранее, а их интернет-трафик вырос на 12%. На зимние месяцы приходится 17% турпотока. Наибольшей популярностью направление пользуется у жителей самого Краснодарского края, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей. Турпоток путешественников из Орловской области в Сочи в 2022 году вырос на 5%. В среднем за поездку каждый турист из региона расходовал около 3 Гб интернета, этого хватит на публикацию 1,5 тысяч фотографий в соцсетях.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.
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