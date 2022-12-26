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13:00, 26 декабря 2022 года В ливенской школе увековечили память погибших участников СВО На фасаде образовательного учреждения появились три мемориальные доски.





В ливенской школе № 4 установили мемориальные доски в честь бывших учеников: полковника Сергея Кошелева, лейтенанта Игоря Степина и лейтенанта Вячеслава Бондарева. Они погибли в ходе специальной военной операции. Посмертно награждены Орденами Мужества.



В церемонии открытия приняли участие родные бойцов, почетные гости, ученики школы, - сообщает ТГ-канал "Принт-ТВ".



Ранее на фасаде школы появилась доска в честь лейтенанта Олега Шебанова, погибшего в Афганистане.



Фото: "Принт-ТВ"





Орловское Информбюро





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