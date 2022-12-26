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13:30, 26 декабря 2022 года Юный орловец получил заслуженные благодарности за спасение мальчика Денис Кашу помог ровеснику выбраться из погреба.





Четвероклассник из школы № 50 города Орла Денис Кашу спас провалившегося в погреб мальчика. История произошла в районе полузаброшенных разрушенных сараев на ул. Плещеевской. Услышав крик о помощи, школьник сбросил туда разные предметы, чтобы парень поднялся повыше.



За свой поступок школьник получил заслуженную благодарность. К слову, Денис хочет стать профессиональным водным спасателем, уже пять лет специально занимается плаванием. Пусть и не на воде, но первое спасение парень уже совершил.





Татьяна Тимохина





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