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14:00, 26 декабря 2022 года Участник СВО дал орловским школьникам урок мужества Боец с позывным "Кот" ответил на множество вопросов детей и учителей.





В одной из орловских школ прошел урок мужества с участием выпускника. Боец с позывным "Кот" участвует в специальной военной операции в составе реактивной батареи 488-го гвардейского полка.



Ребята и учителя задавали много вопросов, в том числе о причинах, побудивших "Кота" участвовать в СВО. "Это слишком близко к моему дому, я не хочу, чтобы то, что там происходит, увидели и почувствовали мои родные и близкие", - ответил боец.



"Кот" поедет обратно на передовую в начале января - вместе с грузом для боевых товарищей.





Татьяна Тимохина





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