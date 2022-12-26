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14:30, 26 декабря 2022 года

Орловец лишился 2,5 млн рублей после общения с мошенниками

Жертвами злоумышленников за последнее время стали пять жителей региона. Преступникам удается обмануть не только пожилых людей, но и молодежь.


В Орловской области полицейские расследуют пять новых эпизодов мошенничества. Как сообщили в областном УМВД, четыре из них были совершены лже-работниками банка. В первом случае 75-летний мужчина поверил тому, что его сбережения находятся в опасности, и за два дня обогатил злоумышленников на 540 тысяч рублей. Пострадала и молодежь: 30-летний парень лишился 2,5 миллиона рублей, 33-летний мужчина потерял свыше 700 тысяч, а 23-летняя девушка лишилась 590 тысяч.

Обманывали орловцев и в интернете. На злоумышленников нарвалась 67-летняя женщина. Она увидела объявление о продаже нужного ей товара по цене, значительно ниже рыночной. При покупке она ввела данные банковской карты и лишилась всех лежащих там денег – 27 тысяч рублей.





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