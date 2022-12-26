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15:00, 26 декабря 2022 года

В Орле экспонируют работы художественных династий

В Туристском информационно-выставочном центре зритель может оценить произведения семьи Гавриловых и Федай.


В орловском Туристском информационно-выставочном центре открылась выставка, приуроченная к юбилеям сразу нескольких орловских художников. У них разные стили, жанры, творческий подход и возраст. Самому юному из них всего четыре года. Работы семьи Гавриловых отражают их индивидуальность, завораживают сюжетом и заряжают насыщенностью цветов.

Также в центре представлена выставка графических работ Анатолия Федая, восходящей звезды портрета. Выставка поделена с отцом художника – Валерием. Валерий Федай и сам мастер кисти. Посетители смогут сравнить творческий почерк родителя и ребенка.





Эва Стасюлевич
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