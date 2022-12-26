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16:00, 26 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В правительстве Орловской области произошел ряд кадровых изменений.



- Государство помогло орловскому бизнесу выстоять и продолжить развитие.



- Юный орловец получил заслуженные благодарности за спасение мальчика.



- В Ливнах и Змиевке появятся новые благоустроенные территории.



- Стелу на стрелке Оки и Орлика в Орле подсветили.



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