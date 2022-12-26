В Орловской области на развитие транспортной инфраструктуры в селах направили более полумиллиарда рублей

Эти деньги пошли на реконструкцию и строительство пяти дорог.

Александр Шалимов во время совещания в областной администрации. Об этом сообщил руководитель департамента сельского хозяйства регионаво время совещания в областной администрации.

Так, на реконструкцию дорожного полотна в Новодеревеньковском районе ушло 139 миллионов рублей, в границах Кромского района – 56 миллионов. Еще 247 миллионов рублей потребовалось на ремонт дороги регионального значения Сосково - Мураевка - Должонки со строительством обхода. Рабочие завершат работы здесь в следующем году.

На строительство дороги в деревнях Пушкарная и Голубица Кромского района направили 56 и 76 миллионов рублей соответственно.

Всего в 2022 году на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях выделено 564,5 миллиона рублей.