В Орловской области на развитие транспортной инфраструктуры в селах направили более полумиллиарда рублей

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16:30, 26 декабря 2022 года
В Орловской области на развитие транспортной инфраструктуры в селах направили более полумиллиарда рублейЭти деньги пошли на реконструкцию и строительство пяти дорог.
Об этом сообщил руководитель департамента сельского хозяйства региона Александр Шалимов во время совещания в областной администрации.
Так, на реконструкцию дорожного полотна в Новодеревеньковском районе ушло 139 миллионов рублей, в границах Кромского района – 56 миллионов. Еще 247 миллионов рублей потребовалось на ремонт дороги регионального значения Сосково - Мураевка - Должонки со строительством обхода. Рабочие завершат работы здесь в следующем году.
На строительство дороги в деревнях Пушкарная и Голубица Кромского района направили 56 и 76 миллионов рублей соответственно.
Всего в 2022 году на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях выделено 564,5 миллиона рублей.
Сергей СИЛАЕВ