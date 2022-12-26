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15:30, 26 декабря 2022 года В "Орловском полесье" открыли выставку оригинальных елок Экспозиция представлена в визит-центре национального парка.





Гости национального парка "Орловское полесье" могут оценить выставку елок, сделанных руками участников конкурса по сохранению этих деревьев. Мероприятие прошло уже в третий раз. Экспозиция представлена в визит-центре и доступна для изучения в новогодние каникулы.



На выставке предсталены поделки 80 человек. В работе они использовали ватные диски, веники, карандаши, макаронные изделия, монетки и прочее.











Екатерина Габова





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