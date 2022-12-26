понедельник 26.12.2022 16:44:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:42, 26 декабря 2022 года

В центре Орла до 1 февраля ограничат проезд и запретят парковку

Будет работать эвакуатор.


В Орле до 1 февраля 2023 ограничат проезд и запретят стоянку в самом центре города.  Ограничения вступят в силу с 27 декабря.

Коснутся неудобства для автолюбителей улицы Пролетарская гора и участка рядом с площадью Ленина. Парковку запретят в районе домов №1, №5, №11 и №28, возле районе Детского парка, напротив гостиницы «Русь» и у Главпочтамта.

Проезд полностью закрыт будет рядом со зданием областного правительства со стороны площади Ленина, также он станет тупиковым в районе дома №7 по улице Пролетарская гора.

Будет работать эвакуатор. Кроме того запрет на стоянку обозначат и бетонными блоками. В горадминистрации просят не ставить автомобили рядом с ними.




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.