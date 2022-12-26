В центре Орла до 1 февраля ограничат проезд и запретят парковку

Будет работать эвакуатор.

В Орле до 1 февраля 2023 ограничат проезд и запретят стоянку в самом центре города. Ограничения вступят в силу с 27 декабря.

Коснутся неудобства для автолюбителей улицы Пролетарская гора и участка рядом с площадью Ленина. Парковку запретят в районе домов №1, №5, №11 и №28, возле районе Детского парка, напротив гостиницы «Русь» и у Главпочтамта.

Проезд полностью закрыт будет рядом со зданием областного правительства со стороны площади Ленина, также он станет тупиковым в районе дома №7 по улице Пролетарская гора.

Будет работать эвакуатор. Кроме того запрет на стоянку обозначат и бетонными блоками. В горадминистрации просят не ставить автомобили рядом с ними.