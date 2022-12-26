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19:30, 26 декабря 2022 года Лучший пожарный Орла переоделся в Деда Мороза, чтобы подарить праздник онкобольным детям Дмитрий Красов знает не понаслышке, как нужна вера в чудо этим ребятам: он сам воспитывает сына с непростым диагнозом.





- Я Аня! - Я Маша! - Я Антон! Ребята, стайкой сгрудившиеся в первой пожарной части города Орла, по очереди представляются. Они еще стесняются, но буквально через 10 минут уже будут улыбаться и наперебой задавать вопросы. Любопытные и интересующиеся, такие, каким и положено быть детям, с виду никогда не скажешь, что в медицинской карте каждого из них прописан диагноз: онкология. Но сегодня об этом ни слова, ведь у детей праздник, организовали который для них спасатели. Впереди маленьких гостей ждет погружение в работу пожарных, подарки, чаепитие, волшебная машина и многое другое. В роли Деда Мороза и главного "экскурсовода" Дмитрий Красов, начальник караула. Он – один из лучших пожарных нашего региона. И он не сомневался, стоит ли ему на время роль начальника пожарного караула сменить на роль главного новогоднего волшебника.



В гости в пожарно-спасательную часть заглянули восемь ребят вместе с родителями. У кого-то из них ремиссия, кто-то недавно после операции, а кто-то активно проходит лечение в настоящий момент времени. В непростое время нам всем нужно немного праздника и волшебства, а детям – особенно. Поэтому Дед Мороз и Снегурочка из МЧС встретили мальчишек и девчонок у "Елки желаний". На ней карточки с заданиями. Каждый из юных гостей пожарной части снимает одну карточку и узнает, какой сюрприз от Деда Мороза-пожарного его ждет: кто-то примерит настоящую форму огнеборцев, кто-то научится разворачивать пожарный рукав или профессионально вязать специальные узлы. Экскурсия проходит в сердце пожарной части, в депо. Дед Мороз и его коллеги-спасатели знакомят малышню и ребят постарше с особенностями службы. - Каждый из нас в ответе не только за себя, но и за другого. И это касается не только нашей службы, на которой мы несем прямую ответственность за здоровье и жизнь других людей. Касается и жизненных ситуаций. Хочется подарить детям праздник, веру в лучшее, разжечь в них интерес и показать что-то необычное, - говорит Дмитрий Красов. И сделать это нестандартной компании, состоящей из Снегурочки, Деда Мороза и пожарных, удалось. С интересом рассматривал специализированные машины и мотоцикл маленький Ваня, девчонки Аня и Маша бойко вязали профессиональные узлы, а Антон разворачивал и подсоединял к гидранту пожарный ствол. Интересно, что втянулись не только дети, но и родители: многим ли взрослым доводилось бывать в пожарной части и так детально познакомиться с реальной работой людей этой героической профессии?



Экскурсия в разгаре, ее нарушает громкий звук сирены: пожарная тревога! К счастью, учебная. Буквально за несколько секунд сотрудники ПСЧ переодеваются в боевки, хватают необходимый инвентарь, а автомобиль в это время уже выезжает из гаража. Минута, и машина отправляется на вызов. - А вы также быстро собираетесь в школу? – шутит Дед Мороз дядя Дима. Потом – знакомство с работой диспетчерской и бытом спасателей, подача спецсигналов в пожарном автомобиле, и, напоследок, круг почета в "волшебной пожарной машине". - Мамы, папы и дети, забирайтесь и загадывайте желание, - командует Дед Мороз. А затем машина с маленькими пассажирами покидает гараж.



- Ну как вам праздник, удался? – спрашиваю у Дмитрия. - Если судить по эмоциям детей, то вполне. Думаю, нам удалось создать атмосферу праздника, чего-то волнительного. И вы заметили, какие все наши гости молодцы? Улыбчивые, отзывчивые, заряжали нас всех эмоциями, - говорит начальник караула. - Видно, что и они к вам тянулись. Дети, все же с непростым диагнозом, к ним нужен особый подход и особое отношение? - Да. Они могут стесняться, они понимают, что, может быть, немножко отличаются от других. Если честно, это трудно объяснить, это нужно чувствовать. У меня у самого сын имеет диагноз спинально мышечная атрофия. Ему на днях буквально исполнилось 6 лет, а обнаружилась болезнь в годик, был год реанимации…К чему я говорю. Я привык и знаю, понимаю детей, ситуацию. А они это чувствуют. Поэтому думаю, что новогоднее настроение и вера в лучшее им обеспечена. Все имена детей в этом материале изменены из этических соображений.





Ольга СУПОНЕВА





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