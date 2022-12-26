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17:00, 26 декабря 2022 года Орловец отделался условным сроком за призывы к экстремизму Запрещенные материалы мужчина размещал в "ВКонтакте".





Заводской районный суд города Орла назначил год условного срока местному жителю, признанному виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в социальной сети "ВКонтакте". Установлено, что мужчина разместил в свободном доступе аудиозаписи и информацию, содержащие призывы к враждебным, насильственным и дискриминационным действиям в отношении граждан, выделенных по национальному, религиозному и расовому признакам. Как отмечается, изучать и разделять радикальные националистические идеи орловец начал в 2017 году.



Осужденный полностью признал вину и раскаялся. Помимо основного наказания, мужчине два года запрещено заниматься администрированием сайтов.





Орловское Информбюро





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