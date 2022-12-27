В развитие сел на Орловщине в 2022 году вложили 640 миллионов рублей

началось строительство газовых и водопроводных сетей, а также дорог на территории площадки малоэтажной застройки поселка Покровское. Построено пять площадок для сбора мусора в Свердловском, Кромском, Новодеревеньковском районах. Жители Свердловского и Покровского районов получили социальные выплаты

на улучшение жилищных условий. Часть средств пошла на обучение жителей сельской местности в рамках

направления "Содействие занятости сельского населения".



Еще часть суммы ушла на развитие транспортной инфраструктуры.



Как рассказал руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов, в 2022 году в рамках указанной программы предусмотрено было финансирование в размере 642 миллионов рублей. Реализовывались, и реализовываться продолжают, разные проекты.В том числе,