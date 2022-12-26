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15:50, 26 декабря 2022 года В Орле открыли модернизированный центр занятости населения Заводского района Обновление прошло в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".





26 декабря в Орле состоялось открытие модернизированного центра занятости населения Заводского района. В рамках обновления здесь провели капитальный ремонт, установили автоматизированные рабочие места, систему аудиовизуализированного контроля и системы кондиционирования воздуха. Также была закуплена мебель. Модернизация проведена в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", - сообщает ТГ-канал "Телеграммы из Орла".



Церемонию открытия посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава регдепартамента соцзащиты Ирина Гаврилина.



Открытие обновленного ЦЗН стало еще одним шагом к стандартизации работы региональных органов службы занятости. В 2024 году к аналогичному виду планируется привести все областные центры занятости.



Фото: ТГ-канал "Телеграммы из Орла".











Орловское Информбюро





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