В Иверском храме Орла начали изготавливать блиндажные свечи для участников СВО

Первая партия вскоре будет доставлена на передовую.

Орловской митрополии, храм Иверской иконы Божией Матери Орла стал площадкой для изготовления окопных свечей для участников специальной военной операции. Идея родилась у настоятеля протоиерея Василия Иванова. Как сообщает информационно-аналитический отдел, храм Иверской иконы Божией Матери Орла стал площадкой для изготовления окопных свечей для участников специальной военной операции. Идея родилась у настоятеля протоиерея Василия Иванова.

Блиндажная свеча служит не только источником света, а еще помогает высушить вещи, обувь, приготовить еду и погреться. Горит она до восьми часов.

Волонтеры изготавливают свечи из подручных материалов. В скором времени первую партию доставят бойцам.