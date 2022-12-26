В Иверском храме Орла начали изготавливать блиндажные свечи для участников СВО

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20:30, 26 декабря 2022 года
В Иверском храме Орла начали изготавливать блиндажные свечи для участников СВОПервая партия вскоре будет доставлена на передовую.
Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, храм Иверской иконы Божией Матери Орла стал площадкой для изготовления окопных свечей для участников специальной военной операции. Идея родилась у настоятеля протоиерея Василия Иванова.
Блиндажная свеча служит не только источником света, а еще помогает высушить вещи, обувь, приготовить еду и погреться. Горит она до восьми часов.
Волонтеры изготавливают свечи из подручных материалов. В скором времени первую партию доставят бойцам.
Сергей СИЛАЕВ