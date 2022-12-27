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7:30, 27 декабря 2022 года В Орле сегодня ожидается снег и нулевая температура Публикуем подробный прогноз погоды на 27 декабря.





Во вторник, 27 декабря, в Орле ожидается снегопад, а термометры покажут 0 градусов.



Как сообщает Росгидрометцентр, небо сегодня пасмурное, в дневное время снег сменится мокрыми осадками. Ветер с юга 5 м/с, атмосферное давление на уровне 422 мм рт.ст.





Ольга СУПОНЕВА





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