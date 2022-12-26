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17:30, 26 декабря 2022 года В орловском театре кукол прошла "Профсоюзная елка" Праздник посетили 230 ребят, в том числе 12 детей, приехавших с территории Донбасса.





24 декабря в Орловском театре кукол прошла "Профсоюзная елка", организованная Федерацией профсоюзов Орловской области. Праздник посетили 230 ребят, в том числе 12 детей, приехавших с территории Донбасса. Для детей приготовили интермедию с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом Нового года - Кроликом. Артисты кукольного театра показали спектакль "Три поросенка". После показа каждый ребенок получил сладкий подарок.





Юлия Опанасюк





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