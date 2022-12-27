В Орле подвели итоги конкурсов самодельных елок и украшений

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8:30, 27 декабря 2022 года
В Орле подвели итоги конкурсов самодельных елок и украшенийОни собрали несколько сотен участников.
По информации пресс-службы администрации города, самые креативные новогодние атрибуты выбрали в Детском парке. Ребята в возрасте от двух с половиной до 15 лет мастерили елки и игрушки к ним.
Для ребята подготовили представление с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снежной Королевой, Шапокляк и другими персонажами. Лучшие мастера получили подарки.
В числе награжденных за необычные игрушки: Алиса Иванова, Федор Титенок и Анна Калякина. В конкурсе елок отметили Вадима Ашинова, Викторию Гладких, Дарину Мельникову, Алексея и Анастасию Табагари.
Сергей СИЛАЕВ