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8:30, 27 декабря 2022 года В Орле подвели итоги конкурсов самодельных елок и украшений Они собрали несколько сотен участников.





администрации города, самые креативные новогодние атрибуты выбрали в Детском парке. Ребята в возрасте от двух с половиной до 15 лет мастерили елки и игрушки к ним. По информации пресс-службыгорода, самые креативные новогодние атрибуты выбрали в Детском парке. Ребята в возрасте от двух с половиной до 15 лет мастерили елки и игрушки к ним. Для ребята подготовили представление с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снежной Королевой, Шапокляк и другими персонажами. Лучшие мастера получили подарки. В числе награжденных за необычные игрушки: Алиса Иванова, Федор Титенок и Анна Калякина. В конкурсе елок отметили Вадима Ашинова, Викторию Гладких, Дарину Мельникову, Алексея и Анастасию Табагари.





Сергей СИЛАЕВ





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