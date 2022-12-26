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18:00, 26 декабря 2022 года

У жителей Орловской области в обращении находится 35 000 единиц оружия

За год росгвардейцы аннулировали 187 лицензий и разрешений, изъяли 315 гражданских "стволов".


Такую информацию озвучил начальник регуправления Росгвардии, полковник полиции Сергей Старосельцев во время брифинга. 

По словам главы силового ведомства, на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоит боьше 20 тысяч орловцев, полуивших разрешение на хранение и ношение оружия. Владеют орловцы больше чем 35 тысячами "стволов". 

- За год росгвардейцы аннулировали 187 лицензий и разрешений, изъяли у жителей Орловской области 315 единиц гражданского оружия, приняли от граждан на возмездной основе 41 единицу незарегистрированного оружия, - пояснил во время брифинга начальник регионального Управления Росгвардии.

 




Ольга СУПОНЕВА
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