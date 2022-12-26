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17:41, 26 декабря 2022 года На границе Украины и Брянской области ликвидировали украинских диверсантов Убиты четыре человека, попытавшиеся проникнуть на территорию РФ.





25 декабря сотрудниками ФСБ на госгранице РФ уничтожены четыре участника украинской диверсионно-разведывательной группы. Они попытались проникнуть на территорию Брянской области.



Диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами Sig Sauer, имели при себе приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, - сообщили в ФСБ России.









Орловское Информбюро





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