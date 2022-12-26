Андрей Клычков наградил глав Ливен и Свердловского района

Муниципальные образования одержали победу во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной среды.

правительства, награждение состоялось 26 декабря в областной администрации. Памятные награды из рук губернатора получили Сергей Трубицин и Виктор Рожков. По информации пресс-службы регионального, награждение состоялось 26 декабря в областной администрации. Памятные награды из рук губернатора получили Сергей Трубицин и Виктор Рожков.

Ранее итоги конкурса подвел Минстрой России. Ливны получат из федерального бюджета 90 миллионов рублей на проект "Бульвар Октябрьский", а поселок Змиевка из Свердловского района – на реализацию "Связующей нити".

Губернатор поблагодарил и жителей муниципальных образований, поскольку от их вовлеченности в проект зависит итоговый результат.