Орловские театры покажут более 150 спектаклей для детей в новогодние праздники

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20:00, 26 декабря 2022 года
Орловские театры покажут более 150 спектаклей для детей в новогодние праздникиПостановки посетят более 40 тысяч человек.
Об этом на совещании в областной администрации рассказала начальник управления культуры региона Наталья Георгиева. Интермедии и спектакли пройдут в четырех театрах, основными темами станут русские народные сказки и классика отечественной литературы.
В период новогодних каникул также пройдут утренники и рождественские елки с выставками старинных игрушек. Запланированы мероприятия в Спасском-Лутовиново, театр "Свободное пространство" подготовил премьеры, а в "Орловском полесье" все выходные будет действовать туристический маршрут "В гости к зубрам".
Сергей СИЛАЕВ