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18:30, 26 декабря 2022 года В Орле стартовал спортивный бал-2022 Экспертная группа определит лучших в десяти категориях.





26 декабря станут известны имена лучших спортсменов 2022 года в олимпийском, неолимпийском, адаптивных видах спорта. Награду получит лучший тренер и команда уходящего года, организатор самого качественного спортивного информационного ресурса. Всего жюри определит победителей в десяти категориях, а одному человеку достанется звание лучшего спортсмена 2022 года после голосования среди орловцев.





Анна Боева





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