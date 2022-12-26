В Орле стартовал спортивный бал-2022

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18:30, 26 декабря 2022 года
В Орле стартовал спортивный бал-2022Экспертная группа определит лучших в десяти категориях.
26 декабря станут известны имена лучших спортсменов 2022 года в олимпийском, неолимпийском, адаптивных видах спорта.
Награду получит лучший тренер и команда уходящего года, организатор самого качественного спортивного информационного ресурса. Всего жюри определит победителей в десяти категориях, а одному человеку достанется звание лучшего спортсмена 2022 года после голосования среди орловцев.
Анна Боева