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19:06, 26 декабря 2022 года Медики, дети и бойцы из Луганска получили гуманитарный груз от Орловщины Эта поездка для орловской делегации не станет последней.





В Луганскую клиническую больницу доставили продукты, участники специальной военной операции получили самое необходимое по списку, а ребята из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и детского дома №1 приняли подарки. Эксклюзивные кадры из Луганска смотрите в репортаже Всеволода Трифонова.





Всеволод Трифонов





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