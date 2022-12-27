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9:00, 27 декабря 2022 года Орловский судебный пристав поучаствовал в межведомственном шахматном турнире Ренат Мухтаров набрал наибольшее количество баллов среди участников сборной ФССП.





По информации пресс-службы управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области, местный житель принял участие в межведомственном турнире по шахматам в составе сборной команды ФССП России. Он прошел 22 декабря в онлайн-формате. – В соревнованиях принимают участие команды государственных органов власти, среди которых МИД России, Минтруд России, Минфин России, Минэкономразвития, ФНС России, ФСИН России и другие ведомства, - сообщили в пресс-службе. В итоге сборная ФССП России заняла третье место, а Ренат Мухтаров набрал наибольшее количество очков среди участников команды.





Сергей СИЛАЕВ





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