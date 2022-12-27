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11:00, 27 декабря 2022 года На Орловщине назвали имена лучших спасателей региона В списке победителей профессионального конкурса – 12 человек.





В Орловской области назвали имена лучших сотрудников регионального ГУ МЧС. Конкурс провели в преддверии профессионального праздника спасателей, который отмечается сегодня, 27 декабря. Победителями стали:

Начальник 10-й ПСЧ (город Мценск) Вадим Семенов;

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району Денис Данилов;

Старший инженер управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Карандин;

Начальник караула 1-й ПСЧ (город Орел) Дмитрий Красов;

Начальник караула 29-й ПСЧ (Новодеревеньковский район) Евгений Гришин;

Начальник караула 33-й ПСЧ (Сосковский район) Юрий Косенков;

Водитель автомобиля (пожарного) 30-й ПСЧ (Покровский район) Юрий Жаплов;

Младший инспектор отдела административной работы Анна Мельникова;

Главный специалист-эксперт отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Наталья Легостаева. Среди работников отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы лучшими стали спасатель-взрывник-водитель группы специальных (взрывных) работ Сергей Матвеев, спасатель-водолаз Вадим Терехов, спасатель-кинолог Денис Ветров.



Всего на Орловщине на помощь гражданам готовы прийти порядка полутора тысяч человек.





Орловское Информбюро





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