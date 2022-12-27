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11:00, 27 декабря 2022 года

На Орловщине назвали имена лучших спасателей региона

В списке победителей профессионального конкурса – 12 человек.


В Орловской области назвали имена лучших сотрудников регионального ГУ МЧС. Конкурс провели в преддверии профессионального праздника спасателей, который отмечается сегодня, 27 декабря. Победителями стали:
  • Начальник 10-й ПСЧ (город Мценск) Вадим Семенов;
  • Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району Денис Данилов;
  • Старший инженер управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Карандин;
  • Начальник караула 1-й ПСЧ (город Орел) Дмитрий Красов;
  • Начальник караула 29-й ПСЧ (Новодеревеньковский район) Евгений Гришин;
  • Начальник караула 33-й ПСЧ (Сосковский район) Юрий Косенков;
  • Водитель автомобиля (пожарного) 30-й ПСЧ (Покровский район) Юрий Жаплов;
  • Младший инспектор отдела административной работы Анна Мельникова;
  • Главный специалист-эксперт отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Наталья Легостаева.
Среди работников отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы лучшими стали спасатель-взрывник-водитель группы специальных (взрывных) работ Сергей Матвеев, спасатель-водолаз Вадим Терехов, спасатель-кинолог Денис Ветров.

Всего на Орловщине на помощь гражданам готовы прийти порядка полутора тысяч человек.


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