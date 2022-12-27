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10:30, 27 декабря 2022 года Спасское-Лутовиново примет выставку работ Николая Рериха Она откроется весной следующего года.





Весной 2023 года в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" будет представлена выставка "Николай Рерих". Экспозиция будет содержать картины из фонда Русского музея, который впервые выставит работы художника не в своих филиалах.



Николай Рерих – художник, сценограф, философ, писатель, путешественник, археолог и общественный деятель. Он составил первое международное соглашение о защите культурных ценностей и создал философское учение "Живая этика", возродил старинные русские ремесла.





Орловское Информбюро





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