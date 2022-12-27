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13:30, 27 декабря 2022 года В Орле 18-летняя девушка неправильно переходила дорогу и попала на больничную койку ДТП произошло вечером 26 декабря на пешеходном переходе возле студенческого общежития ОГУ.





26 декабря в 22:20 на перекрестке улиц Комсомольская и МОПРа водитель на "Ладе Калине" сбил девушку 2004 года рождения. Пешеход переходила дорогу по зебре, но на запрещающий сигнал светофора. Девушке потребовалось лечение в больнице, – сообщили в УГИБДД России по Орловской области.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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