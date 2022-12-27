Подсобные хозяйства орловских колоний заготовили тонны молока, картофеля и макарон

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12:00, 27 декабря 2022 года
Подсобные хозяйства орловских колоний заготовили тонны молока, картофеля и макаронОб этом было заявлено на пресс-конференции в региональном УФСИН, посвященной итогам года.
Подсобными хозяйствами колоний-поселений УФСИН России по Орловской области произведено более 300 тонн молока, около 500 тонн картофеля, 32 тонны макаронных изделий. В мценской КП-7 с 330 гектар убран урожай озимой пшеницы, ячменя, овса и кормовых культур. Об этом было заявлено на пресс-конференции в регуправлении ведомства, посвященной итогам года.
К весенне-полевым работам в следующем году организовано возделывание 330 гектар земли для посадки сельхозпродукции, в том числе посеяно около 100 гектар озимых культур.
Часть заготовленной продукции идет на самообеспечение колоний, другая – на продажу.
Орловское Информбюро