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12:00, 27 декабря 2022 года Подсобные хозяйства орловских колоний заготовили тонны молока, картофеля и макарон Об этом было заявлено на пресс-конференции в региональном УФСИН, посвященной итогам года.





Подсобными хозяйствами колоний-поселений УФСИН России по Орловской области произведено более 300 тонн молока, около 500 тонн картофеля, 32 тонны макаронных изделий. В мценской КП-7 с 330 гектар убран урожай озимой пшеницы, ячменя, овса и кормовых культур. Об этом было заявлено на пресс-конференции в регуправлении ведомства, посвященной итогам года.



К весенне-полевым работам в следующем году организовано возделывание 330 гектар земли для посадки сельхозпродукции, в том числе посеяно около 100 гектар озимых культур.



Часть заготовленной продукции идет на самообеспечение колоний, другая – на продажу.





Орловское Информбюро





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