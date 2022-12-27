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13:00, 27 декабря 2022 года Орловцы создали креативные елки ради спасения живых деревьев Выставка работ доступна в визит-центре национального парка "Орловское полесье".





В национальном парке "Орловское полесье" открыта выставка елок, сделанных руками участников конкурса по сохранению этих деревьев. Мероприятие прошло уже в третий раз. Экспозиция представлена в визит-центре и доступна для изучения до середины января.



На выставке предсталены более 80 поделок. В работе использовались ватные диски, веники, карандаши, макаронные изделия, монетки и прочее.





Екатерина Габова





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