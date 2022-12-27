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11:29, 27 декабря 2022 года В Орловской области подорожает единый социальный проездной билет С 1 января его стоимость составит 550 рублей.





В Орловской области подорожает ЕСПБ. Это следует из постановления регионального правительства № 841 от 26 декабря 2022 года. Оно вносит изменения в постановление от 18 октября 2010 года № 365 "О едином социальном проездном билете в Орловской области". Согласно тексту документа, с 1 января 2023 года ежемесячная стоимость ЕСПБ вырастет на 50 рублей – с 500 до 550.





Орловское Информбюро





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