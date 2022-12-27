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14:30, 27 декабря 2022 года В Орловской области отмечают католическое Рождество Верующие празднуют его до 1 января.





25 декабря католики в Орловской области встретили Рождество. Оно продолжится до 1 января. В отличие от православных христиан, перед праздником католики не соблюдают строгий пост, но тоже стараются духовно очиститься – чаще молятся, занимаются благотворительностью. Будут в эти дни и католические колядки. Как католики встретили праздник – в материале Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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