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12:40, 27 декабря 2022 года Губернатор Орловской области исполнил желания четверых детей в рамках "Елки желаний" Ребята получили желанные подарки от Андрея Клычкова и поучаствовали в праздничном чаепитии.





27 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков исполнил желания четверых детей, которые они оставили на "Елке желаний". Новогоднее чудо свершилось для детей мобилизованных и детишек с ограничениями по здоровью. Дима получил в подарок синтезатор, Гриша – проектор "звездное небо", Виолетте вручили сертификат в магазин спортивных товаров, а Варе – набор художника.



Также глава региона посидел с детьми за чашкой чая и побеседовал с ними. "Не перестаю восхищаться силой духа юных орловчан, с которыми встретился сегодня. Никакие проблемы со здоровьем не мешают им заниматься любимым делом, жить полноценной и счастливой жизнью. Я рад и благодарен нашему знакомству и общению", – поделился впечатлениями от встречи Андрей Клычков.





Екатерина Габова





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