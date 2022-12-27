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12:40, 27 декабря 2022 года

Губернатор Орловской области исполнил желания четверых детей в рамках "Елки желаний"

Ребята получили желанные подарки от Андрея Клычкова и поучаствовали в праздничном чаепитии.


27 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков исполнил желания четверых детей, которые они оставили на "Елке желаний". Новогоднее чудо свершилось для детей мобилизованных и детишек с ограничениями по здоровью. Дима получил в подарок синтезатор, Гриша – проектор "звездное небо", Виолетте вручили сертификат в магазин спортивных товаров, а Варе – набор художника. 

Также глава региона посидел с детьми за чашкой чая и побеседовал с ними. "Не перестаю восхищаться силой духа юных орловчан, с которыми встретился сегодня. Никакие проблемы со здоровьем не мешают им заниматься любимым делом, жить полноценной и счастливой жизнью. Я рад и благодарен нашему знакомству и общению", – поделился впечатлениями от встречи Андрей Клычков.


Екатерина Габова
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