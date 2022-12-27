Главная » Новости



15:30, 27 декабря 2022 года ГТРК "Орел" стала лучшим информационным спортивным ресурсом региона Почетное звание нашей телерадиокомпании присвоили на "Спортивном балу". В праздничной обстановке свои награды получили отличившиеся в состязаниях орловцы.





Спортивный год для Орловской области выдался насыщенным. Наши ребята поднимались на пьедестал почета на всероссийских и мировых состязаниях. Лучших из лучших назвали на "Спортивном балу". Особо отличившиеся спортсмены получили заслуженные награды.



Не осталась в стороне и работа нашей телерадиокомпании. За год в редакции ГТРК "Орел" подготовили более сотни спортивных сюжетов. Мы вместе радовались победам и переживали горечь поражения, изучали историю спорта и пытались понять внутренний мир спортсменов, за что получили звание "Лучший информационный спортивный ресурс".





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2