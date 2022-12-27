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14:37, 27 декабря 2022 года

"Божьи люди". Новая работа Игоря Свеженцева о мирских подвигах орловцев

Посмотреть картину можно 27 декабря в 17:35 на телеканале "Россия 24".


"Божьи люди" – новая работа режиссера-документалиста Игоря Свеженцева о тех, чье существование подтверждает известное изречение: "Не стоит город без праведника". Это не священники и не миссионеры, но их негромкие добрые дела делают не меньший вклад в сокровищницу духовности нашего народа. Даже если в житейской суете мы не замечаем их подвижничества, они – основа русского православного мира.

Более полувека ухаживает за могилой местночтимого орловского святого Афанасия Сайко его духовная дочь Лидия Васильевна. Каждый день она на кладбище и в храме, к которому ее, кажется, ведут сами незримые ангелы.

Сергей Дурницкий уже несколько лет пишет иконные лики, которые смотрят со стен сельских храмов Орловщины. А сейчас он взял на себя труд собирать средства на создание икон для сожженных храмов Донбасса.

Учить детей русскому богатырству это и физическое, и духовное воспитание. Александр Павлов – воевода Знаменской Богатырской заставы – построил не только крепость, но и храм святого Лазаря Сербского.

Анна Никишина – санитарка Болховского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Она всегда находит для детей добрые слова, окружая ребят материнской заботой.

Народ, среди которого рождаются и живут такие преисполненные христианской любви люди, будет жить вечно. Смотрите фильм 27 декабря в эфире канала "Россия 24" в 17:35.


Игорь Свеженцев
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