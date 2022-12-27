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14:54, 27 декабря 2022 года В Орловской области повысится тариф за капремонт С 1 января минимальный размер взноса составит 10,35 рубля за квадратный метр.





Постановлением правительства Орловской области № 837 от 22 декабря 2022 года ежемесячный минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона устанавливается в размере 10,35 рубля за квадратный метр общей площади помещения в МКД. Ранее эта величина составляла 9,49 рублей. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.



В приложении "3" к постановлению указано, что рост тарифа, по прогнозам, будет продолжатся до 2044 года, когда он достигнет показателя в 25,04 рубля за квадратный метр.





Орловское Информбюро





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