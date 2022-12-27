В Орловской области будут судить двоих экс-сотрудников ГИБДД

Их обвиняют в мошенничестве.

Александр Коргин. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и экс-заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы того же управления. Об этом сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области

Установлено, что мужчины занимали должности доцентов в Орловском юридическом институте и ввели руководство в заблуждение.

– В нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием по ряду учебных дисциплин, а также не проверяли и не оценивали знания у курсантов (слушателей), и не исполняли другие возложенные на них трудовые обязанности, - сообщили в региональном следкоме.

Учебное заведение понесло ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей – бывшие сотрудники похитили 363 тысячи рублей и 142 тысячи соответственно.

– В целях взыскания с обвиняемых незаконно полученных выплат прокурором области в ходе следствия предъявлены исковые заявления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Дело рассмотрит Советский районный суд Орла.