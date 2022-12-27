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16:00, 27 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Губернатор Орловской области исполнил желания четверых детей в рамках "Елки желаний".



- Орловцам напомнили правила хранения и продажи оружия.



- ГТРК "Орел" стала лучшим информационным спортивным ресурсом региона.



- "Божьи люди". Новая работа Игоря Свеженцева о мирских подвигах орловцев.



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