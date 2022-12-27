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17:00, 27 декабря 2022 года

Из орловских колоний в 2022 году освободилось больше 1200 человек

Места лишения свободы в Орловской области заполнены почти на 65%.


О том, какая ситуация складывается в тюрьмах Орловщины, рассказал начальник регуправления ФСИН России Владимир Волосевич.  27 декабря он провел пресс-конференцию, во время которой озвучил любопытную статистику и подвел итоги работы ведомства в 2022 году.

По данным на 1 декабря 2022 года, численность контингента составила 3110 человек. Это те, кто содержится в колониях и СИЗО. В общей сложности места лишения свободы могут принять немногим больше 4 тысяч 800 человек, заполнены они примерно на 65%.

Вышло на свободу за 2022 год 1275 осужденных, причем условно-досрочно 84 человека. Еще 82 смогли заменить наказание более мягким, а 30 человек "переехали" из колоний в колонии-поселения.

Интересно, что больше всего в орловских колониях содержится нарушителей закона, совершивших наркопреступления – их 941. На втором месте заключенные, которые получили свой приговор за убийство – их 516, на третьем совершившие кражи – таких 446. Еще 127 человек сидит за грабежи, а 111 за разбой.

- Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы 1566 человек, второй раз 516, третий и более 729 осужденных. Что касается возраста, то основной контингент это осужденные 25-55 лет, их 2249 человек. До 25 лет содержится 377 человек, старше 60 – 86 человек, - рассказал Владимир Волосевич.

Глава ведомства отметил, что сейчас активно используется такая форма наказания как принудительные работы. В Орловской области они исполняются с 2019 года. При колониях созданы поселения, которые функционируют как исправительные центры. В них люди живут как в общежитиях, отправляются на работу по утрам, проводят досуг. Решеток на окнах здесь нет. В таких центрах, которых в Орловской области два, может разместиться 100 человек.




Ольга СУПОНЕВА
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