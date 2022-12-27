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18:30, 27 декабря 2022 года Маленькие орловцы состязались в создании самого оригинального кролика Конкурс поделок провели в детском саду № 96.





Наступающий 2023 год по восточному календарю – год Кролика. Он сулит добро, романтику и семейное счастье. А еще он "за" все новое: обучение, покупки, творчество. В детском саду № 96 заранее взялись за последнее. Там провели конкурс поделок. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





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