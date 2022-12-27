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18:00, 27 декабря 2022 года Орловские власти прорабатывают вопрос строительства школы в Овсянниково В бюджете Орловского округа заложены деньги на проектирование.





Об этом рассказал глава Орловского МО Роман Жуков на встрече с жителями. Люди задали вопрос о том, когда в деревне Овсянниково построят школу.



- Произведены необходимые расчеты исходя из количества учащихся, данные направлены в Департамент образования Орловской области. В бюджете округа заложены средства на проектирование. Правительством Орловской области прорабатывается вопрос строительства,- пояснил Роман Жуков.











Ольга СУПОНЕВА





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