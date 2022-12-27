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16:30, 27 декабря 2022 года

В Орле ребят из Донбасса и Украины поздравил полицейский Дед Мороз

Для ребят, покинувших дом и проживающих сейчас в пункте временного размещения, прошло праздничное мероприятие.


Орловские полицейские и общественники организовали праздник для семей, которые сейчас проживают в пункте временного размещения. На елке, с участием полицейского Деда Мороза, побывали ребята, приехавшие в Орловскую области из Донецка, Луганска и территорий Украины.

Дети посмотрели интермедию со сказочными персонажами, водили хороводы вокруг елки, пели песни и читали стихи. Полицейские не только подарили ребятам праздник, но и напомнили о правилах безопасности. 

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, некоторых детей из Донбасса поздравили на дому. Ребята получили подарки, вручили презенты в виде продуктовых наборов, и родителям. 

Эти мероприятия продолжили череду встреч в рамках акции "Полицейский Дед Мороз", которая продлится вплоть до окончания школьных каникул, - рассказали в ведомстве. 


Ольга СУПОНЕВА
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