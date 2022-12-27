В Орле отдел МФЦ на улице Ленина 28 декабря временно приостановит работу

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15:59, 27 декабря 2022 года
В Орле отдел МФЦ на улице Ленина 28 декабря временно приостановит работуЭто связано с проведением "методического часа".
По информации пресс-службы правительства региона, 28 декабря с 9.00 до 10.00 в подразделении по городу Орлу и Орловскому району на улице Ленина, 1 временно не будут предоставляться государственные и муниципальные услуги.
Сотрудники пройдут тестирование и разберутся в ранее допущенных ошибках. Мероприятие направлено на повышение качества предоставления услуг населению Орловщины.
В указанное время орловцы смогут обратиться в МФЦ Северного района. Он расположен на улице Рощинской, 21.
Вести-Орёл