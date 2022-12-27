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19:00, 27 декабря 2022 года

Покровская ЦРБ отмечает 135-й день рождения

Земская больница, со штатом всего 10 человек, была организована в 1887 году. Сейчас здесь трудится под 200 сотрудников.


Сегодня в центральной районной больнице работают 193 сотрудника, из них 23 - врачи и 88 средний медицинский персонал. В структуре Покровской ЦРБ, кроме больницы и поликлиники, 3 врачебных амбулатории и 22 ФАПа.

За четыре года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" освоено 100 млн. рублей. Это новое оборудование, транспорт, возведение 7-ми новых модульных Фельдшерско-акушерских пунктов и реализация программ "Земский доктор"  и "Земский фельдшер". За время работы программы трудоустроен 31 молодой специалист из них 19  врачей.

Сегодня лучшие сотрудники Покровской ЦРБ получили грамоты и  награды от руководства области и района.



Елена Литинская
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