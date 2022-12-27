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19:30, 27 декабря 2022 года В Орловской области стартовал конкурс для наставников Он продлится до 13 февраля.





правительства региона, прием документов продлится до 20 января 2023 года. Цель конкурса " Как сообщает пресс-службарегиона, прием документов продлится до 20 января 2023 года. Цель конкурса " – повышение престижа и значимости наставнической деятельности и выявление лучших практик в системе образования Орловской области. Соревнование началось 26 декабря. Эффективные практики наставничества– повышение престижа и значимости наставнической деятельности и выявление лучших практик в системе образования Орловской области. Соревнование началось 26 декабря. Конкурс проводится по четырем номинациям: эффективные практики наставничества в дошкольных учреждениях образования, начального общего и основного общего, среднего профессионального и дополнительного. Подробности можно посмотреть здесь.





Сергей СИЛАЕВ





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