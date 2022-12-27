В Орловской области стартовал конкурс для наставников

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19:30, 27 декабря 2022 года
В Орловской области стартовал конкурс для наставниковОн продлится до 13 февраля.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, прием документов продлится до 20 января 2023 года. Цель конкурса "Эффективные практики наставничества" – повышение престижа и значимости наставнической деятельности и выявление лучших практик в системе образования Орловской области. Соревнование началось 26 декабря.
Конкурс проводится по четырем номинациям: эффективные практики наставничества в дошкольных учреждениях образования, начального общего и основного общего, среднего профессионального и дополнительного. Подробности можно посмотреть здесь.
Сергей СИЛАЕВ