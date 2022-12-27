Главная » Новости



20:30, 27 декабря 2022 года В новогодние праздники в Орле приостановят продажу оружия В областной столице стартовала ежегодная акция Росгвардии "Безопасный Новый год".





В Орле стартовала ежегодная акция Росгвардии "Безопасный Новый год". Особое внимание стражи порядка уделяют обеспечению контроля за оборотом оружия. В рамках мероприятия магазины, торгующие оружием, не будут продавать его и боеприпасы 1 и 7 января.



Делается это ради недопущения экстремистских проявлений и совершения террористических акций. Сотрудники Росгвардии обращают особое внимание на соблюдение закона о хранении и использовании оружия.





Всеволод Трифонов





Новости СМИ2